Річниця весілля Софі та Едварда: експерти проаналізували весільний образ нареченої

19 червня герцог та герцогиня Единбурзькі святкують 24-ту річницю від дня свого весілля. Вони одружилися 1999 року.
Про скромну і трохи незвичайну весільну сукню герцогині Софі ми вам уже розповідали. Експерти також проаналізували весільний образ дружини молодшого сина королеви Єлизавети II та поділилися цікавими висновками.
У коментарі для express модна стилістка Белла Гігнетт сказала: "Я думаю, що сукня Софі відповідала її характеру — стримана, скромна, безпечна. Однак я думаю, що останнім часом вона має набагато більш стильний вигляд. І Софі, і Едварду було за 30, коли вони одружилися, і я думаю, що сукня відображала цю зрілість, а сама подія здавалася навмисним відходом від звичайних весіль сім'ї Едварда", — коментує стилістка.
Перлинні сережки та намисто з підвіскою у вигляді хреста на Софі також були у середньовічному стилі, їх подарував їй принц Едвард. Прикрасу виготовила компанія Asprey & Garrard. Проте експертка вважає, що ці прикраси були не дуже доречними та не пасували до сукні нареченої.
"Я думаю, що вони були надто великими та масивними для сукні, але, найімовірніше, вона носила їх, тому що вони були особливими для неї", — каже експертка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як починалася історія кохання Софі та принца Едварда і про те, де відбулася їхня перша зустріч.
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