Річниця весілля Софі та Едварда: експерти проаналізували весільний образ нареченої

19 червня герцог та герцогиня Единбурзькі святкують 24-ту річницю від дня свого весілля. Вони одружилися 1999 року.

Про скромну і трохи незвичайну весільну сукню герцогині Софі ми вам уже розповідали. Експерти також проаналізували весільний образ дружини молодшого сина королеви Єлизавети II та поділилися цікавими висновками.

Софі та принц Едвард у день свого весілля — 19 червня 1999 року у Віндзорі / Фото: Getty Images

У коментарі для express модна стилістка Белла Гігнетт сказала: "Я думаю, що сукня Софі відповідала її характеру — стримана, скромна, безпечна. Однак я думаю, що останнім часом вона має набагато більш стильний вигляд. І Софі, і Едварду було за 30, коли вони одружилися, і я думаю, що сукня відображала цю зрілість, а сама подія здавалася навмисним відходом від звичайних весіль сім'ї Едварда", — коментує стилістка.

Перлинні сережки та намисто з підвіскою у вигляді хреста на Софі також були у середньовічному стилі, їх подарував їй принц Едвард. Прикрасу виготовила компанія Asprey & Garrard. Проте експертка вважає, що ці прикраси були не дуже доречними та не пасували до сукні нареченої.

Софі та принц Едвард у день свого весілля — 19 червня 1999 року у Віндзорі / Фото: Getty Images

"Я думаю, що вони були надто великими та масивними для сукні, але, найімовірніше, вона носила їх, тому що вони були особливими для неї", — каже експертка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як починалася історія кохання Софі та принца Едварда і про те, де відбулася їхня перша зустріч.

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