Роковини за герцогом Единбурзьким: стало відомо, як королівська сім'я віддасть данину принцу Філіпу

Завтра, 9 квітня, королівська родина Великої Британії згадуватиме принца Філіпа. Чоловік королеви помер минулого року у Віндзорському замку.

На честь пам'яті герцога Единбурзького Національний музей Королівського флоту в Портсмуті оголосив, що представить на виставці військово-морську форму, яку носив принц Філіп, включаючи адміральський кашкет. Це відбудеться в суботу, 9 квітня, через рік після смерті герцога.

Військово-морська форма принца Філіпа / Getty Images

Королева Єлизавета II, як головнокомандувачка Британських збройних сил, також має глибокий особистий зв'язок із Королівським флотом, оскільки вона стала дружиною офіцера і є дочкою та онукою монархів, які служили у Королівському флоті.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / Getty Images

Виставка називатиметься "Служба Її Величності: роль королеви в серці сім'ї Королівського флоту", і на додаток до уніформи принца будуть представлені фотографії та інші військові експонати.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

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