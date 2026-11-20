Королева Єлизавета II дивиться на свою весільну сукню 2007 року / © Getty Images

Реклама

Весільне вбрання королеви Єлизавети II — одна з найдорожчих весільних суконь у новітній історії британської королівської родини, і майже 80 років після весілля шанувальники все ще можуть розглянути її зблизька.

Майбутня королева підкорила світ, коли йшла до вівтаря у вишуканій атласній сукні, розшитій тисячами білих перлин. Після Другої світової війни її вбрання символізувало відродження і нові починання для нації.

Реклама

Принцеса Елизавета та принц Філіп, 20 листопада 1947 року / © Getty Images

Сукня, створена сером Норманом Гартнеллом, була «натхненна картиною Боттічеллі „Весна“ та її символікою відродження йоновлення», — пояснили в організації Historic Royal Palaces, додавши, що її дизайн став «важливим прикладом поєднання королівського видовища та політичної доцільності».

Реклама

Незважаючи на складність виконання сукня була пошита менш ніж за три місяці. Процес почався невдовзі після того, як 21-річна принцеса публічно оголосила про свої заручини на початку липня 1947 року, але, за даними Королівського фонду колекцій, на затвердження одного з 11 ескізів Гартнелла пішло кілька місяців. Після отримання підтвердження дизайну сукні в середині серпня він і його команда розпочали роботу.

Сукня з довгими рукавами, багато прикрашена вишивкою, мала виріз у формі серця, низький V-подібний виріз на талії та спідницю завдовжки до підлоги, яка складалася з кількох панелей. Квітковий ліф був інкрустований білими перлинами та стразами. Вбрання також мало 4-метровий шлейф із шовкового тюлю, розшитий додатковими перлинами та кристалами, який кріпився до плеча.

Сукня британської королеви Єлизавети II та уніформа лейтенанта Королівського флоту, яку носив принц Філіп у день свого весілля 20 листопада 1947 року / © Getty Images

Цей значний експонат зі світу моди та королівської історії налічує вже майже вісім десятиліть, але його зберіг Королівський фонд колекцій. Однак згодом важка вишивка та тканина призвели до його руйнування, і незабаром він може стати надто крихким для виставок.

Зараз ця сукня виставлена в рамках виставки «Королева Єлизавета: її життя у стилі» в Королівській галереї Букінгемського палацу. Сукня є одним із понад 300 предметів, які демонструють чудовий стиль покійної королеви протягом усіх 10 десятиліть свого життя. Виставку відкрито до квітня 2027 року.

Реклама

Королева Єлизавета II дивиться на свою весільну сукню 2007 року на такій самій виставці / © Getty Images

Новини партнерів