Рідкісна знахідка: особлива різдвяна листівка Чарльза та Діани виставлена на продаж

Різдвяна листівка 80-х років, підписана тодішнім принцом Чарльзом та його першою дружиною принцесою Діаною, виставлена на продаж на eBay.

На рідкісній королівській знахідці, датованій 1985 роком, є фотографія пари з дітьми, принцами Вільямом і Гаррі, яким тоді було три і один рік.

На сімейному портреті, який продається на eBay, старший син піднімає свого молодшого брата і усміхається до камери, сидячи разом на шетлендському поні. На листівці написано:

"Вам обом від Чарльза та Діани" і стоять підписи принца та принцеси Уельських.

Різдвяна листівка Діани та Чарльза, фото: eBay

Листівка є ще рідкішою, враховуючи, що членам королівської сім'ї тривалий час не дозволялося давати автографи через ризик підробки підпису.

Ціна листівки на eBay складає 2949 доларів. Її продає нинішній власник, який проживає у США.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мали різдвяні листівки принцеси Діани та принца Чарльза до розлучення королівської пари.

Принц Чарльз та принцеса Діана в Кенсінгтонському палаці з принцом Вільямом його іграшкою-коалою / Фото: Getty Images

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