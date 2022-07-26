Рідкісне фото дня: як принцеса Діана цілувала Чарльза після переможного матчу в поло

Шлюб принца Чарльза та принцеси Діани тривав 15 років, але не весь цей час вони були щасливі одне з одним.

Нам потрапило фото з архіву, яке було зроблено цього дня 26 липня 1987 року. На ньому принцеса Діана цілує свого чоловіка Чарльза після того, як команда принца Уельського обіграла Перу з рахунком 7:5 на Міжнародних зборах з поло на стадіоні Guards Polo Ground у Грейт-Віндзорському парку. Одягнена принцеса в жовтий костюм, під яким блакитна блузка в гороховий принт.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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А нещодавно ми порівнювали поцілунки Чарльза та Діани з тим, як Меган, герцогиня Сассекська вітала свого чоловіка принца Гаррі після гри в поло в США. До речі, сам Гаррі вже не приховує, що його дружина Меган нагадуємо йому маму Діану.

Друге фото, зроблене також цього дня, але двома роками пізніше, Діана присутня на відкритті універмагу Takashimaya Old Bond Street у Лондоні. Принцеса була покровителькою будинку для літніх людей і на заході їй тоді вручили чек на суму 100 000 фунтів стерлінгів.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

За життя принцеса Уельська багато займалася благодійністю, і її молодший син Гаррі неодноразово говорив, що хоче піти стопами матері.

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