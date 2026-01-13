Рідкісне фото: який вигляд мала принцеса Діана за півроку до свого весілля з Чарльзом

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Цей знімок був представлений аукціонним будинком RR Auction і на ньому зображена майбутня на той момент принцеса Уельська Діана та Адам Рассел у юному віці.

Фотографія була представлена ​​на аукціоні фотографій, який відбувся в аукціонному будинку RR Auction у Нью-Гемпширі.

Принцеса Діана у 80-х / © Getty Images

На цьому ранньому фото, зробленому в газеті, зображена юна Діана, що лежить у ліжку, з другом, що сидить позаду неї. На звороті фотографії стоїть штамп «Лютий 1981». У той час Діана працювала вихователькою в дитячому садку, але вже влітку того ж року її життя кардинально змінилося, оскільки вона вийшла заміж за спадкоємця британського престолу — принца Уельського Чарльза.

Реклама