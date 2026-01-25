ТСН у соціальних мережах

Рідкісне фото принцеси Анни, яке було зроблено під час її першої вагітності

Єдина дочка королеви Єлизавети II у шлюбі з капітаном Марком Філліпсом народила двох дітей — сина Пітера та дочку Зару.

Принцеса Анна у молоді роки

Принцеса Анна у молоді роки / © Associated Press

На архівному знімку, датованому 1977 роком, принцесу Анну зазнімковано під час її першої вагітності сином. Вона одягнена в сірі джинси-кльоші та довгий світлий светр з візерунком, а волосся принцеси зав’язане жовтою хусткою в дрібний гороховий принт.

Анна народила сина Пітера 15 листопада 1977 року. Він посідає 19-е місце в лінії наслідування престолу і є старшим племінником короля Чарльза III, а також старшим онуком покійної королеви Єлизавети II.

Принцеса Анна 1977 року під час своєї першої вагітності / © Getty Images

До речі, 2026 року Пітер збирається одружитися вдруге зі своєю коханою Гаррієтт Сперлінг.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Associated Press

