Рідкісне фото: як принцеса Діана та принц Чарльз вирушали у свою весільну подорож

Незабаром після свого весілля у липні 1981 року принцеса Уельська Діана та її чоловік принц Уельський Чарльз вирушили у весільну подорож.

Цей кадр був зроблений саме того дня, коли молодята поїхали в поїздку. Їх заскочили на станції Ватерлоо в британському Королівському поїзді, коли вони вирушили до маєтку Бродлендс. Це той самий маєток, де батьки принца Чарльза – принц Філіп та королева Єлизавета II – провели першу шлюбну ніч 1947 року.

Після Діана та Чарльз вилетіли до Гібралтару, де сіли на королівську яхту "Британія" і вирушили в 11-денний круїз Середземномор'ям, відвідавши Туніс, Сардинію, Грецію та Єгипет.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Getty Images

Після молодята вилетіли до Шотландії, де в цю пору року традиційно всі члени королівської сім'ї зібралися на канікули в замку Балморал. Під час їхнього перебування в замку пресі було дозволено фотографувати подружжя.

Нагадаємо, пара одружилася 29 липня 1981 року у Вестмінстерському абатстві. У своїй біографічній книжці, написаній Ендрю Мортоном, принцеса розповіла, через який момент на її весілля вона особливо хвилювалася.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день свого весілля / Фото: Associated Press

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