Рідкісне фото: як принцеса Діана з синами їздила до Ніагарського водоспаду

Це архівне фото було зроблено 26 жовтня 1991, щаслива принцеса Діана провела той день зі своїми синами.

На знімку принцеса Уельська зображена в темній куртці, схожій на дощовик, як і її сини – старший принц Вільям та молодший принц Гаррі у схожому вбранні.

Її сфотографували, спершись на поручні туристичного судна Maid of the Mist. Туристичне судно доставляє пасажирів до підніжжя Ніагарського водоспаду.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями ми розповідали, що до річниці смерті принцеси Уельській публіці покажуть новий фільм про неї. У ньому буде розглянуто автомобільну катастрофу в Парижі 1997 року, внаслідок якої загинула 36-річна принцеса Уельська Діана.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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