Рідкісне фото: як принцеса Діана з синами їздила до Ніагарського водоспаду

Це архівне фото було зроблено 26 жовтня 1991, щаслива принцеса Діана провела той день зі своїми синами.
На знімку принцеса Уельська зображена в темній куртці, схожій на дощовик, як і її сини – старший принц Вільям та молодший принц Гаррі у схожому вбранні.
Її сфотографували, спершись на поручні туристичного судна Maid of the Mist. Туристичне судно доставляє пасажирів до підніжжя Ніагарського водоспаду.
Нагадаємо, днями ми розповідали, що до річниці смерті принцеси Уельській публіці покажуть новий фільм про неї. У ньому буде розглянуто автомобільну катастрофу в Парижі 1997 року, внаслідок якої загинула 36-річна принцеса Уельська Діана.
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