Рідкісне фото: яким був колір волосся королеви Єлизавети II до того, як вона пофарбувалась у платиновий блонд

Королева Великої Британії запам'яталася публіці своїми яскравими образами та фірмовою зачіскою відтінку платиновий блонд.
Ми вже роздивлялися фотографії образів королеви Єлизавети ІІ різних років. Сьогодні хочемо показати вам архівний кадр, на якому видно, якою була зачіска Її Величності до того, як вона пофарбувала волосся у білий колір.
На цій фотографії Єлизавета II усміхається під час вручення призів на Міжнародному дні поло Cartier, що відбувся у Guards Polo Club, Smith's Lawn у Віндзорі, 28 липня 1991 року. Монархині тоді було 65 років.
Як бачите, волосся королеви сиве і непофарбоване, але зачіска така ж, яку вона носила протягом багатьох років. Також у вухах ми помітили знайомі перлинні сережки з діамантами – улюбленці королеви, а також потрійне намисто із перлів на шиї.
Королева Камілла, дружина короля Чарльза III, також за прикладом Єлизавети II носить платиновий блонд. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Камілла, як і королева, не змінює укладання протягом понад сорока років.
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