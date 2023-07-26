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Рідкісне фото: яким був колір волосся королеви Єлизавети II до того, як вона пофарбувалась у платиновий блонд

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Рідкісне фото: яким був колір волосся королеви Єлизавети II до того, як вона пофарбувалась у платиновий блонд

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Великої Британії запам'яталася публіці своїми яскравими образами та фірмовою зачіскою відтінку платиновий блонд.

Ми вже роздивлялися фотографії образів королеви Єлизавети ІІ різних років. Сьогодні хочемо показати вам архівний кадр, на якому видно, якою була зачіска Її Величності до того, як вона пофарбувала волосся у білий колір.

Королева Єлизавета II на Міжнародному дні поло Cartier у Віндзорі, 1991 рік / © Getty Images
Королева Єлизавета II на Міжнародному дні поло Cartier у Віндзорі, 1991 рік / Фото: Getty Images

На цій фотографії Єлизавета II усміхається під час вручення призів на Міжнародному дні поло Cartier, що відбувся у Guards Polo Club, Smith's Lawn у Віндзорі, 28 липня 1991 року. Монархині тоді було 65 років.

Як бачите, волосся королеви сиве і непофарбоване, але зачіска така ж, яку вона носила протягом багатьох років. Також у вухах ми помітили знайомі перлинні сережки з діамантами – улюбленці королеви, а також потрійне намисто із перлів на шиї.

Королева Єлизавета II, 2002 рік / © Getty Images
Королева Єлизавета II, 2002 рік / Фото: Getty Images

Королева Камілла, дружина короля Чарльза III, також за прикладом Єлизавети II носить платиновий блонд. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Камілла, як і королева, не змінює укладання протягом понад сорока років.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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