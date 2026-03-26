Рідкісне сімейне фото: як Грейс Келлі з дітьми та князем Монако відпочивала в Америці
У княгині Грейс Келлі та князя Монако Реньє III у шлюбі народилося троє дітей.
І хоч Грейс Келлі довелося кинути свою суперуспішну кар’єру в Голлівуді, щоб стати дружиною монакського князя, вона знайшла радість у материнстві.
У шлюбі, який тривав від 1956 до 1982 року, Грейс народила сина Альбера (нині князь Монако Альбер II) і двох дочок — принцесу Стефанію і принцесу Кароліну.
Ми знайшли миле архівне фото сім’ї, зроблене в ті роки, коли діти княгині Монако були ще малі. На знімку Грейс міцно тримає за руку свого сина, принца Альбера, тоді як її чоловік князь Реньє намагається не відставати від дочки, принцеси Кароліни, поки королівська родина поспішає по під’їзній доріжці до колишнього будинку голлівудської зірки, яка стала принцесою, в передмісті Філадельфії.
Сім’я Реньє III приїжджала тоді в гості до матері Грейс, місіс Джон Б. Келлі, під час тритижневої відпустки, проведеної в Америці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію життя та кохання Грейс Келлі і, як вона познайомилася з князем Монако Реньє III.