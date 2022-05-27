Рідкісні домашні кадри, надані королевою: BBC покаже документальний фільм про життя Єлизавети II

Королева Єлизавета II надала BCC безпрецедентний доступ до раніше неопублікованих кадрів з її дитинства та юних років.

У новому документальному фільмі "Єлизавета: невидима королева" будуть представлені домашні кадри, зняті королевою, її батьками – королем Георгом VI та королевою Єлизаветою, а також чоловіком принцом Філіпом. Фільм "Єлизавета: невидима королева" вийде в ефір на ВВС в неділю.

Її Величність записала вступне слово до унікального документального фільму про її життя. У ньому вона розповідає:

“Камери завжди були частиною нашого життя. Я думаю, є різниця у перегляді домашнього фільму, коли ви знаєте, хто перебуває по той бік об'єктива, тримаючи камеру. Це додає почуття близькості. Як і багато інших родин, мої батьки хотіли вести запис наших дорогоцінних моментів разом, і коли настала наша черга з нашою сім'єю, ми зробили те саме, мені завжди подобалося фіксувати ці кадри.

Принцеса Єлизавета зі своїм дідом королем Георгом V та бабусею королевою Марією Текською / Фото: Getty Images

Приватні фотографії часто можуть показати веселощі, приховані за формальністю. Я вважаю, що майже в кожній сім'ї є колекція фотографій або фільмів, які колись регулярно переглядалися, щоб згадати дорогоцінні моменти, але які згодом замінюються новішими зображеннями та свіжішими спогадами. Ви завжди сподіваєтеся, що майбутні покоління вважатимуть їх цікавими, і, можливо, здивуєтеся тому, що ви теж колись були молодими", — сказала королева Єлизавета II.

Як пише Hello! 75-хвилинний фільм BBC "Єлизавета: невидима королева" покаже її життя у віці від лише кількох місяців 1926-го до її коронації 1953-го та розповість про сімейне життя, яким вона насолоджувалася зі своїми батьками та сестрою принцесою Маргарет, а також її власною родиною – з принцом Філіпом та дітьми.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / Фото: Getty Images

Документальну стрічку покажуть на BBC ONE та BBC iPlayer у неділю, 29 травня.

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