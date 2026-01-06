ТСН у соціальних мережах

Рідкісні фото з дня заручин князя Монако Реньє III та акторки Грейс Келлі, які були зроблені 70 років тому

5 січня 1956 року князь Монако Реньє III і голлівудська акторка Грейс Келлі оголосили про свої заручини.

Князь Реньє III та Грейс Келлі

Князь Реньє III та Грейс Келлі / © Getty Images

Ми вже розповідали раніше, що князь Монако подарував своїй коханій на честь їхніх заручин аж дві заручальні каблучки. Одна із них була із діамантами та рубінами, наче відсилання до квітів прапора Монако. Це була перша каблучка і на фото, зроблених саме 5 січня на день заручин, Келлі саме постала з цією прикрасою на пальці. Але каблучку називали трохи старомодною, тому князь Реньє III вирішив зробити ще один подарунок своїй майбутній дружині.

Перша заручальна каблучка Грейс Келлі / © Associated Press

Перша заручальна каблучка Грейс Келлі / © Associated Press

Друга каблучка була класичною з великим діамантом, оправленим у платину і обрамленим двома багетними каменями в центрі смарагдового огранювання вагою 10,48 карата від ювелірного Будинку Cartier. Її Грейс Келлі носила все життя в шлюбі з князем.

Друга заручальна каблучка Грейс Келлі / © Getty Images

Друга заручальна каблучка Грейс Келлі / © Getty Images

Це фото було зроблено 5 січня 1956 року, на ньому Реньє III Монакський та Грейс Келлі показують матері акторки каблучку. Знімок було зроблено у заміському клубі Філадельфії.

Мама Грейс Келлі, князь Реньє III і сама Грейс в день оголошення про заручини з князем Монако / © Getty Images

Мама Грейс Келлі, князь Реньє III і сама Грейс в день оголошення про заручини з князем Монако / © Getty Images

Знамените королівське весілля відбулося 18 квітня 1956 року в Монако, започаткувавши історію кохання голлівудської зірки та монарха, яка зробила її княгинею.

Князь Реньє III і Грейс Келлі в день оголошення про заручини / © Getty Images

Князь Реньє III і Грейс Келлі в день оголошення про заручини / © Getty Images

