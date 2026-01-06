- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 233
- Час на прочитання
- 1 хв
Рідкісні фото з дня заручин князя Монако Реньє III та акторки Грейс Келлі, які були зроблені 70 років тому
5 січня 1956 року князь Монако Реньє III і голлівудська акторка Грейс Келлі оголосили про свої заручини.
Ми вже розповідали раніше, що князь Монако подарував своїй коханій на честь їхніх заручин аж дві заручальні каблучки. Одна із них була із діамантами та рубінами, наче відсилання до квітів прапора Монако. Це була перша каблучка і на фото, зроблених саме 5 січня на день заручин, Келлі саме постала з цією прикрасою на пальці. Але каблучку називали трохи старомодною, тому князь Реньє III вирішив зробити ще один подарунок своїй майбутній дружині.
Друга каблучка була класичною з великим діамантом, оправленим у платину і обрамленим двома багетними каменями в центрі смарагдового огранювання вагою 10,48 карата від ювелірного Будинку Cartier. Її Грейс Келлі носила все життя в шлюбі з князем.
Це фото було зроблено 5 січня 1956 року, на ньому Реньє III Монакський та Грейс Келлі показують матері акторки каблучку. Знімок було зроблено у заміському клубі Філадельфії.
Знамените королівське весілля відбулося 18 квітня 1956 року в Монако, започаткувавши історію кохання голлівудської зірки та монарха, яка зробила її княгинею.