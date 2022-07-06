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Рідкісні кадри: герцогиня Кембриджська приїхала на матч у сонцезахисних окулярах та з собакою

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Рідкісні кадри: герцогиня Кембриджська приїхала на матч у сонцезахисних окулярах та з собакою

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська і принц Вільям, герцог Кембриджський, взяли участь у Королівському благодійному кубку з поло в клубі Guards Polo Club в Егамі.

Сьогодні, 6 липня, Кейт та Вільям прибули на матч з поло. Пізніше принц Вільям вийшов на поле у складі однієї з команд. На матч королівська родина прибула у несподіваному складі, пара взяла із собою улюбленого кокер-спанієля Орлу.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Собака у Кембриджів дуже слухняна і вихована, як і всі члени королівської сім'ї, за винятком хіба що принца Луї, який на платиновому ювілеї королеви розважав усіх своїми дитячими примхами. Орла, навіть без повідця, невідривно йшла за господинею і поводилася зразково.

Для виходу Кейт вибрала довгу білу сукню без рукавів та з чорним кантом від Emilia Wickstead. Також герцогиня вдягла темні сонцезахисні окуляри, що робить досить рідко.

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