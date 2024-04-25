Рідкісні кадри з 80-х: принцеса Діана та королева Камілла в об'єктивах папараці

Незважаючи на те, що принцеса Уельська Діана не дуже любила Каміллу Паркер-Боулз, іноді вони все ж таки товаришували.

Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза 1981 року. На той момент принц Уельський вже понад десять років був знайомий і дружив із Каміллою. І не просто дружив, а навіть мав намір з нею одружитися, але королева Єлизавета II була категорична в цьому питанні і сказала своє рішуче ні.

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Тому після одруження з Діаною Чарльз продовжував спілкуватися з Каміллою та її чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом. Вони дружили сім'ями.

Іноді Діану та Каміллу фотографували репортери на спільних прогулянках. Ми зібрали кілька таких рідкісних фотографій із королівських архівів.

На цьому фото Діана та Камілла заскочені дорогою на іподром Ладлоу, куди приїхали, щоб поспостерігати за конем на якому принц Чарльз брав участь у змаганнях для любителів-вершників. Того дня майбутній король фінішував другим.

Принцеса Діана та Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Дуже часто Діана та Камілла зустрічалися саме на перегонах. Цей знімок було зроблено на тому самому іподромі у 80-х.

Принцеса Діана та королева Камілла / Фото: Getty Images

Принцеса Діана в біографії Ендрю Мортона, "Діана. Справжня історія з її вуст", розповідала, що не була в захваті від цієї дружби, навіть спочатку не дуже розуміла, чому Камілла весь час знаходилася поряд з її чоловіком Чарльзом. Але потім, звичайно, все стало на свої місця.

Камілла Паркер-Боулз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми згадували, який колір волосся носила Камілла Паркер-Боулз у 80-х.

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