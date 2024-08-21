Рідкісні кадри з бойфрендом: який вигляд мала принцеса Маргарет у купальнику

Сьогодні у день народження принцеси Маргарет згадуємо її улюблене місце для відпочинку – острів Мюстік. Вона називала це місце єдиним, де може розслабитись.
Ці кадри були зроблені 1 лютого 1976 року, коли 46-річна принцеса вирушила на відпочинок зі своїм тодішнім бойфрендом Родді Ллевелліном, з яким принцеса мала багаторічний роман.
Саме під час тієї відпустки були зроблені знімки молодшої сестри королеви Єлизавети II у купальнику.
Наприкінці 70-х принцеса Маргарет носила суцільний купальник із поясом та вільними шортами, в якому був підкреслений її бюст. Він був без бретельок, тому засмага лягала на тіло Маргарет рівномірно.
Нагадаємо, раніше ми показували вам пляжні образи принцеси Діани у купальниках.
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