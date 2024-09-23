Рідкісні кадри з військово-морської школи: чим займається на навчанні принцеса Леонор

Днями ВМС Іспанії опублікували відеозапис спадкоємиці престолу, яка робить свій перший вихід у море разом з іншими своїми однокурсниками.

"Цього тижня курсанти Військово-морського училища здійснили свій перший вихід у море в межах цього курсу на навчальних катерах. Їх навчали таким важливим маневрам, як підйом людей з води".

На відео принцеса Леонор з'явилася одягнена у військову форму та з усмішкою на обличчі. У команді з іншими курсантами принцеса вивчала карту, рятувала манекен із води та робила багато іншого під час захопливого навчального процесу.

Нагадаємо, Леонор вирушила на навчання наприкінці серпня. Тут вона проведе наступні чотири місяці, перш ніж вирушить до навчального круїзу навколо світу на борту учбового судна Juan Sebastián Elcano.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образы испанской принцессы Леонор (9 фото)