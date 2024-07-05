Рідкісні моменти: як принцеса Діана з матір'ю ходила на Вімблдон

У принцеси Діани були не дуже теплі стосунки з матір'ю Френсіс Шанд Кідд, але разом на публіці вони все ж таки іноді з'являлися.

Це фото було зроблено 4 липня 1993 року, коли принцеса Уельська була зазнімкована поряд зі своєю матір'ю Френсіс Шанд Кідд на фіналі чоловічого одиночного розряду за яким вони спостерігали з королівської ложі на центральному корті Вімблдона.

Діані на той момент було 32 роки, вона була одягнена у блідо-рожевий жакет, під яким виднілася сукня такого ж кольору у білий горох. Принцеса доповнила свій лук золотим кольє на шиї та золотими сережками-кліпсами з перлинами. На обличчі принцеса мала легкий макіяж і чорні круглі сонцезахисні окуляри.

Її мати Френсіс була в білій сукні в яскравий різнокольоровий принт, у неї на шиї був перлинний чокер, у вухах сережки-висячки, біляве волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж із блакитними тінями на повіках.

Принцеса Діана зі своєю матір'ю Френсіс Шанд Кідд на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Цього року очікується, що фінал Вімблдону може відвідати принцеса Уельська Кетрін, яка є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця та вмирала на самоті.

Принцеса Діана та її мати Френсіс Шанд Кідд на репетиції весілля її брата Чарльза Спенсера та Вікторія Локвуд у церкві Святої Марії 15 вересня 1989 року в Грейт-Брінгтоні, Нортгемптоншир / Фото: Getty Images

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