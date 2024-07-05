Рідкісні моменти: як принцеса Діана з матір'ю ходила на Вімблдон

У принцеси Діани були не дуже теплі стосунки з матір'ю Френсіс Шанд Кідд, але разом на публіці вони все ж таки іноді з'являлися.
Це фото було зроблено 4 липня 1993 року, коли принцеса Уельська була зазнімкована поряд зі своєю матір'ю Френсіс Шанд Кідд на фіналі чоловічого одиночного розряду за яким вони спостерігали з королівської ложі на центральному корті Вімблдона.
Діані на той момент було 32 роки, вона була одягнена у блідо-рожевий жакет, під яким виднілася сукня такого ж кольору у білий горох. Принцеса доповнила свій лук золотим кольє на шиї та золотими сережками-кліпсами з перлинами. На обличчі принцеса мала легкий макіяж і чорні круглі сонцезахисні окуляри.
Її мати Френсіс була в білій сукні в яскравий різнокольоровий принт, у неї на шиї був перлинний чокер, у вухах сережки-висячки, біляве волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж із блакитними тінями на повіках.
Цього року очікується, що фінал Вімблдону може відвідати принцеса Уельська Кетрін, яка є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця та вмирала на самоті.
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