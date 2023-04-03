Рідкісний кадр: герцогиня Софі сяяла на церемонії у прозорій сукні

Дружина принца Едварда, герцогиня Единбурзька Софі завжди славилася скромним та елегантним стилем. Але був у неї один вихід, який запам'ятався нам убранням, яке сьогодні неможливо на ній навіть уявити.

Герцогиня Софі, як покровителька Інституту дислексії, була присутня на вечері на честь вручення премії Інституту дислексії в Дорчестері, 9 листопада 2005 року. І того дня на публіці з'явилася у яскраво-червоній сукні з прозорими вставками. Цю червону сукню з розсипом паєток під грудьми і на подолі вона поєднувала тоді з гостроносими туфлями на підборах і молочно-білим клатчем, а також лаконічними сережками у вухах, скромним макіяжем та укладанням.

Такий вибір сукні був досить сміливим для Софі з огляду на її королівський статус.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як і покійна монархиня королева Єлизавета II одного разу приїхала на світський захід у напівпрозорій сукні. Того вечора королева прямувала на банкет до фінської резиденції в Лондоні, влаштований президентом і місіс Ахтісаарі з Фінляндії. На королеві була ніжно-рожева сукня з прозорими рукавами, розшита паєтками. До вбрання королева тоді підібрала сріблясту сумку і такі самі туфлі на підборах.

Герцогиня Единбурзька Софі та її стиль сьогодні / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі з дочкою леді Луїзою / Фото: Getty Images

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