Рідкісний кадр: Кейт і Вільяма сфотографували на доріжці, коли вони трималися за руки

2 грудня принц та принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022 у MGM Music Hall, яка відбулася у Бостоні.

Принцеса Уельська одягла на захід яскраво-зелену сукню від бренду Solace, яку взяла на прокат і одягла дорогий чокер зі смарагдами, який раніше належав принцесі Діані.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Цей захід практично "нобелівська" премія, лише у сфері захисту навколишнього середовища. Вручається вона щорічно п'ятьом переможцям. Відповідно до екологічної тематики заходу гостей попросили не купувати на вечір нові сукні та костюми, що й продемонструвала принцеса Уельська.

Фотографи зробили дуже милий кадр на якому принц і принцеса Уельські прямували до зали, де проходила церемонія, тримаючись за руки.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям ніби ненароком доторкнувся до руки Кетрін, мабуть, пропонуючи їй допомогу, коли вони ось-ось повинні були увійти в приміщення і проходили зеленою доріжкою. І хоча пара ніколи не тримається на публіці за руки, це мало дуже милий вигляд з їхнього боку.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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