Рідкісний кадр: королева Єлизавета II у штанах та пальті під час візиту до канадської провінції

Коли королева Єлизавета II була молодою, вона багато подорожувала країнами співдружності, виконуючи свої королівські обов'язки.

На цьому рідкісному фото, яке ми знайшли в архівах, Її Величність зображена у штанах (що велика рідкість) та пальті, а також у головному уборі. Поруч із нею її старший син принц Чарльз і дочка принцеса Анна, яка теж одягнена у штани та пальто з поясом на талії. А поряд із принцесою йде її батько принц Філіп.

Штанні костюми королівські дами одягли не просто так, а для захисту від мошок під час поїздки Йеллоунайфом, Північно-Західні території, 11 липня 1970 року.

Королева Єлизавета II із сім'єю / Фото: Associated Press

Тоді королівська родина поїхала до Манітоби, щоб провести шість днів у канадській провінції на честь її сторіччя.

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