Рідкісний кадр: королеву Летицію папараці сфотографували за кермом

Королева Летиція із дочкою інфантою Софією потрапили під приціл фотографів, коли поверталися додому після святкування дня народження принцеси Леонор.

Принцеса Леонор – старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI, 31 жовтня дівчині виповнилося 18 років. У цей особливий день принцеса принесла присягу на вірність Конституції у присутності сім'ї.

Королева Летиція, її чоловік король Філіп VI та дочки принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Associated Press

Після офіційних заходів у парламенті Мадрида сім'я зібралася на приватному святі. І саме після нього, коли Летиція з молодшою дочкою залишали Паласіо-дель-Пардо, їх сфотографували папараці.

Летиція була за кермом, а її дочка Софія сиділа поряд на передньому сидінні та усміхалася. Жінки про щось говорили. Чи хтось був на задньому сидінні авто не відомо.

Королева Летиція з дочкою інфантою Софією / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що бабусю Леонор – королеву Софію не запросили на церемонію приведення до присяги її онуки. А вчора Софія і сама святкувала день народження.

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