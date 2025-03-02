Рідкісний кадр: Меган Маркл показала, який вигляд має її дочка — принцеса Лілібет

Меган Маркл поділилася в Instagram новими кадрами, на яких зазнімкована її дочка Лілібет.

На відео, яке Меган опублікувала у сторіз, трирічна Лілібет грається із Сереною Вільямс, подругою Меган, з якою вони товаришують уже 10 років.

"Коли тітки приходять пограти та відсвяткувати! Люблю тебе @serenawilliams", — підписала Меган кадри.

Меган Маркл з дочкою Лілібет та Сіреною Вільямс / Фото: Instagram Меган Маркл

На кадрах не видно обличчя Лілібет, але видно, що дівчинка одягнена в ніжно-рожевий комплект із легінсів, прикрашених квітковими деталями, і светрика з чимось на зразок 3D-аплікації спереду. Її волосся було розпущене і укладене в півхвіст. Серена була одягнена у малиново-рожевий спортивний костюм.

"Залишилося 3 дні до початку вечірки. Запрошуються всі, @netflix", — додала Меган у другому пості, маючи на увазі свій майбутній документальний серіал "З любов'ю, Меган", через який раніше вже спалахнув скандал із фанатами Памели Андерсон.

Меган Маркл та Серена Вільямс / Фото: Instagram Меган Маркл

На ще одному знімку Меган та Серена міцно обіймаються, причому Меган одягнена у темно-синій піжамний костюм.

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