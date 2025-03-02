Рідкісний кадр: Меган Маркл показала, який вигляд має її дочка — принцеса Лілібет

Меган Маркл поділилася в Instagram новими кадрами, на яких зазнімкована її дочка Лілібет.
На відео, яке Меган опублікувала у сторіз, трирічна Лілібет грається із Сереною Вільямс, подругою Меган, з якою вони товаришують уже 10 років.
"Коли тітки приходять пограти та відсвяткувати! Люблю тебе @serenawilliams", — підписала Меган кадри.
На кадрах не видно обличчя Лілібет, але видно, що дівчинка одягнена в ніжно-рожевий комплект із легінсів, прикрашених квітковими деталями, і светрика з чимось на зразок 3D-аплікації спереду. Її волосся було розпущене і укладене в півхвіст. Серена була одягнена у малиново-рожевий спортивний костюм.
"Залишилося 3 дні до початку вечірки. Запрошуються всі, @netflix", — додала Меган у другому пості, маючи на увазі свій майбутній документальний серіал "З любов'ю, Меган", через який раніше вже спалахнув скандал із фанатами Памели Андерсон.
На ще одному знімку Меган та Серена міцно обіймаються, причому Меган одягнена у темно-синій піжамний костюм.
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