Рідкісний кадр: Меган Маркл з дочкою Лілібет зазнімкували в Монтесіто

4 липня відзначали День незалежності Америки. Меган та Гаррі відвідували святкові заходи з цієї нагоди і навіть потрапили на відео.

В одному з Instagram-акаунтів з'явилося відео, на якому видно, як Меган Маркл обіймає свою 2-річну доньку Лілібет Діану за руку, коли вони разом з іншими людьми зібралися подивитися на парад святкування Дня Незалежності в їхньому рідному містечку Монтесіто.

Меган Маркл з дочкою Лілібет / Фото: instagram.com/rosewoodmiramarbeach

Кадри було знято з автомобіля, що рухався вздовж параду, на них видно, як Меган усміхалася і махала рукою, а в руках у маленької Лілі два прапори США.

Принц Гаррі та 4-річний син пари Арчі також були присутні на параді, але в кадр потрапив лише Гаррі.

Літо Сассекські, вірогідно, проведуть у Монтесіто. А ось принц і принцеса Уельські разом із трьома дітьми вирушать до своєї заміської резиденції Анмер-Холл, подарованої їм на весілля королевою Єлизаветою II 2011 року. Гаррі і Меган такий подарунок від монархині теж отримали, але котедж Фрогмор їм довелося повернути назад королю і короні.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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