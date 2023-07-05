Рідкісний кадр: принцеси Єлизавета та Маргарет позували для фото з улюбленими коргі

Принцеси Єлизавета та Маргарет у дитинстві були дуже близькими і майже все життя старша сестра підтримувала молодшу.

Нам трапився цей милий архівний кадр, який саме було зроблено цього дня – 5 липня 1936 року.

На фото 10-річна принцеса Єлизавета з пемброкширським коргі на руках отримує печиво від 6-річної принцеси Маргарет. Обидві сестри одягнені у картаті спідниці та короткі кардигани, а на ногах у них білі гольфи та шкіряні туфлі.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Associated Press

Все своє довге життя королева Єлизавета II любила собак породи коргі. Два її останні вихованці, подаровані сином принцом Ендрю, проводили монархиню в останню путь у вересні 2022 року. Зараз, до речі, собаки живуть із принцом Ендрю та його ексдружиною Сарою Йоркською в Royal Lodge.

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