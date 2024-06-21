Рідкісний кадр: сина королеви Камілли заскочили за теплим привітанням з королем Чарльзом

Цього року Королівські кінні перегони в Аскоті відвідали діти королеви Камілли – син Том Паркер-Боулз та дочка Лора Лопес.
Образ Лори з першого дня Royal Ascot ми вже показували. Вона обрала для виходу темно-синю сукню з червоним окантуванням на комірі та капелюх з пір'ям.
Її брат Том був помічений на заході третього дня змагань. Його заскочили з мамою Каміллою в королівській ложі, а також під час привітання з королем Чарльзом. Він привітав короля поцілунком у щоку під час зустрічі, а королівські шанувальники зробили висновок, що діти Камілли у прекрасних стосунках з її другим чоловіком.
Нагадаємо, обох дітей Камілла народила у першому шлюбі з Ендрю Паркер-Боулзом, з яким також зустрічалася сестра короля Чарльза – принцеса Анна.
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