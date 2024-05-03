Рідкісний кадр: як королева Єлизавета II каталася на велосипеді у Віндзорі

Це фото було зроблено на початку квітня 1942 року, за десять років до сходження Єлизавети II на британський престол.

Коли 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили скласти з себе королівські повноваження, герцог Сассекський заявив, що жити в королівській родині йому було так погано, що буквально не було можливості навіть покататися на велосипеді.

Через час Кейт та Вільям його навіть потролили, опублікувавши фотографію свого молодшого сина принца Луї на червоному велосипеді.

Як бачимо на фото з архівів, королева Єлизавета II також могла собі дозволити проїхатися на байку, якщо хотіла цього. Цей кадр було зроблено 4 квітня 1942 року у Віндзорі. Принцесі тоді було 16 років.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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