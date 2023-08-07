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Рідкісний кадр: як принц Філіп із сином Чарльзом на катері катався

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Рідкісний кадр: як принц Філіп із сином Чарльзом на катері катався

Принц Філіп із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

Принц Чарльз ніколи не був близький зі своїм батьком, але в королівських архівах є кадри, на яких видно, що іноді вони все ж таки проводили час разом.

Це фото саме одне з них. Знімок було зроблено цього дня, 7 серпня 1957 року. Принцу Чарльзу було тоді 9 років.

На фото чоловік королеви Єлизавети II — принц Філіп усміхається з кабіни свого швидкісного катера після того, як його відбуксирували до будинку його друга та радника з яхтингу Уффи Фокса, коли його судно зламалося під час запливу річкою Медіна в Каусі.

Разом із Філіпом на борту катера був і його маленький син Чарльз.

Принц Філіп із сином Чарльзом / © Associated Press
Принц Філіп із сином Чарльзом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували зворушливе фото принца Філіпа з маленьким Чарльзом, коли їх сфотографували в аеропорту після повернення з Мальти.

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Дата публікації
Перегляди
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