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Рідкісний кадр: як принцеса Діана в мініспідниці грала в теніс

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1841
Час на прочитання
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Рідкісний кадр: як принцеса Діана в мініспідниці грала в теніс

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Сьогодні в архіві ми знайшли цікаве фото принцеси Діани, яке, можливо, ви ніколи раніше не бачили.

Принцеса Уельська Діана іноді брала до рук тенісну ракетку. Якось її зазнімкували під час відкриття європейського офісу Міжнародної жіночої тенісної асоціації у тенісному клубі Вандербільта в Лондоні. Це було у червні 1988 року. Через чотири роки після народження принца Гаррі, молодшого сина Діани та Чарльза.

Діані було тоді 27 років, і вона вже була мамою двох синів. Принцеса мала чудовий вигляд і була навіть надто стрункою. На Діані була мініатюрна біла спідниця в складку, смугастий з білим топ і довгий кардиган зверху, взута вона була в білі кросівки та високі білі шкарпетки. У руках тримала тенісну ракетку.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Примітно, що її невістка Кейт Міддлтон, яка віднедавна теж носить титул принцеси Уельської, також шанувальниця тенісу.

У вересні 2021 року Кетрін була зазнімкована за грою в теніс із чемпіонкою British US Open Еммою Радукану в Національному тенісному центрі LTA у Лондоні. На Кейт тоді була синя з білим мініспідниця та олімпійка, а взута Кетрін була у білі кросівки.

Кейт Міддлтон / © Getty Images
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

До речі, дочка Кейт та Вільяма – принцеса Шарлотта – також дуже любить теніс і займається ним.

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Дата публікації
Перегляди
1841
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