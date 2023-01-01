Рідкісний кадр: як принцеса Маргарет у купальнику каталася на водних лижах

Нині у членів королівських сімей новорічні канікули. Ми навряд чи побачимо нові фотографії з прогулянок королівських осіб у найближчі кілька тижнів. Тож покажемо вам милий кард, який знайшли в архіві.

На цьому знімку заскочена принцеса Маргарет – рідна та єдина сестра королеви Єлизавети II. Вона катається на водних лижах у Саннінггілл-парку, у Віндзорі, 9 липня 1967 року.

Це фото є одним із серії знімків, зроблених Реєм Беллісаріо, якого вважають справжнім папараці та людиною, яка часто засмучувала королівську родину своєю неформальною і часто небажаною поведінкою та стилем фотографій.

Принцеса у смугастому купальнику і, схоже, у шапочці для плавання.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

У нас також є ціла добірка фотографій королівських осіб у купальниках. Там і княгиня Монако Шарлін, і Грейс Келлі та принцеса Діана.

Читайте також: