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Рідкісний кадр: як принцеса Маргарет відпочивала з чоловіком на Сардинії

Рідкісний кадр: як принцеса Маргарет відпочивала з чоловіком на Сардинії

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Молодша сестра королеви Єлизавети II любила поніжитися на морі.

Це фото було зроблено 21 серпня 1966 року, в 36-й день народження принцеси Маргарет, який вона провела зі своїм чоловіком Ентоні Армстронг-Джонсом на Середземному морі в Італії.

Принцеса була заскочена того дня на пляжі морського курорту Порто-Черво на узбережжі Сардинії. На ній був білий топ і спідниця на ґудзиках, в руках біла сумка в принт чорних ромбів, а взута вона була в білі босоніжки на пласкій підошві. Волосся принцеси було розпущене і розвивалося на вітрі.

Принцеса Маргарет / © Associated Press
Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Маргарет любила відпочивати на острові Мюстік. Раніше ми показували, який сьогодні вигляд має улюблений острів британської принцеси.

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II на острові Мюстік / © Getty Images
Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II на острові Мюстік / Фото: Getty Images

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