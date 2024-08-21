Рідкісний кадр: як принцеса Маргарет відпочивала з чоловіком на Сардинії

Молодша сестра королеви Єлизавети II любила поніжитися на морі.
Це фото було зроблено 21 серпня 1966 року, в 36-й день народження принцеси Маргарет, який вона провела зі своїм чоловіком Ентоні Армстронг-Джонсом на Середземному морі в Італії.
Принцеса була заскочена того дня на пляжі морського курорту Порто-Черво на узбережжі Сардинії. На ній був білий топ і спідниця на ґудзиках, в руках біла сумка в принт чорних ромбів, а взута вона була в білі босоніжки на пласкій підошві. Волосся принцеси було розпущене і розвивалося на вітрі.
Нагадаємо, принцеса Маргарет любила відпочивати на острові Мюстік. Раніше ми показували, який сьогодні вигляд має улюблений острів британської принцеси.
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