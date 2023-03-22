Рідкісний кадр: який вигляд мала королева Єлизавета II після перших пологів

Цей кадр було знято якраз 1948 року, Єлизаветі тоді було 22 роки. Імовірно вже після того, як вона народила первістка. Зазнімкована принцеса в сукні з короткими рукавами і драпуванням на грудях, а її бюст має досить пишний вигляд, наче вона саме вигодовує немовля грудьми. У неї на шиї дві перлинні нитки, у вухах квіткові сережки, на пальці каблучки, а на зап'ястях кілька браслетів. Зачіска та макіяж дуже лаконічні, принцеса має гарний вигляд.

Принцеса Єлизавета II у молодості / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Чарльз народився під час домашніх пологів, які відбувалися в Букінгемському палаці. Перші пологи Єлизавети далися непросто. Процес тривав понад 30 годин, весь цей час у Букінгемському палаці з нею знаходилися акушери, а герцог Единбурзький Філіп, який не був присутній на пологах, намагався в цей час відволікти себе грою в сквош. Швидше за все, герцог теж переживав, але виду не подавав.

Був присутній на пологах принц Філіп лише вчетверте, коли королева Єлизавета II народжувала свого третього сина - принца Едварда. До речі, саме він нещодавно отримав титул герцога Единбурзького, який раніше належав його батькові, а після смерті Філіпа 2021 року був повернутий короні.

До речі, це фото було зроблено 1949 року, коли принцу Чарльзу вже виповнився рік.

Портрет Маркуса Адамса принцеси Єлизавети та її маленького сина принца Чарльза, 1949 рік / Фото: Getty Images

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