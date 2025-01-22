Рідкісний кадр: який вигляд мали батьки королеви Камілли в день свого весілля

Брюс Міддлтон Гоуп Шанд народився 22 січня 1917 року в Лондоні. Був офіцером британської армії, який служив у Франції у складі Британського експедиційного корпусу під час Другої світової війни.

Після війни він став торговцем вином. Про це його дочка Камілла багато розповідала на публіці, говорячи, що в їхньому будинку завжди було багато вина.

Брюс одружився з Розалінд Кьюбітт, донькою Роланда Кьюбітта, 3-го барона Ешкома. Розалінд народилася 11 серпня 1921 року у Лондоні. Бабуся Розалінд — Аліса Кеппел — була коханкою короля Едуарда VII.

1939 року Розалінд була названа "Дебютанткою року".

Їхнє весілля з Брюсом відбулося 2 січня 1946 року в церкві Святого Павла в Лондоні. На нареченій цього дня була атласна сукня з невеликим квадратним вирізом і довгими рукавами (все таки церемонія була взимку), а на голові був квітковий обідок, до якого була прикріплена біла фата. Брюс йшов до вівтаря у військовій формі.

Майор Брюс Шанд і Розалінд К'юбітт у день їхнього весілля, 2 січня 1946 року / Фото: Getty Images

У цьому шлюбі народилося дві дочки: Камілла (1947 року) і Аннабель (1949 року), і син Марк (1951–2014).

Камілла Шанд та її сестра Аннабель, 1952 рік / Фото: Getty Images

Розалінд померла 1994-го у віці 72 років від остеопорозу, і її боротьба із хворобою надихнула її дочка Каміллу зайнятися профілактикою цього захворювання як одним із напрямків її благодійної діяльності.

Брюс помер у віці 89 років 2006 року.

Камілла з батьком Брюсом Шандом, 2003 рік / Фото: Getty Images

Читайте також: