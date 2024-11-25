Рідкісний кадр: який вигляд мало останнє фото живої принцеси Діани з авто, в якому вона загинула

Цього року вже виповнилося 27 років від дня автокатастрофи в Парижі, де розбилася принцеса Уельська Діана.
Цього дня принцеса Діана їхала зі своїм тодішнім бойфрендом Доді-аль-Фаєдом Мерседес-Бенц S280 за кермом якого був Анрі Поль. Водій не впорався з керуванням та потрапив в аварію в тунелі Pont de l'Alma у Парижі.
Принцеса їхала на задньому сидінні разом з Доді та вони обидвоє не були пристебнуті. На передньому сидінні разом із водієм сидів охоронець Тревор Різ-Джонс, єдиний, хто вижив у цій аварії.
Фотографію Жака Ланжевена було представлено як частину доказів на розслідуванні Скотта Бейкера за фактом аварії, під час якого присяжні дійшли висновку, що Діана і Доді загинули через нерозсудливе водіння Анрі Поля і папараці, які їх переслідували.
Нагадаємо, що Доді та водій Анрі Поль були оголошені загиблими на місці події, а принцеса Діана була доправлена до паризької лікарні, де померла за кілька годин.
Раніше ми показували, який сьогодні має вигляд місце, де загинула принцеса Діана.
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