Рідкісний кадр: з принцом Чарльзом стався конфуз на заході

Принц Уельський Чарльз і його дружина Камілла сьогодні відвідують різні заходи.

72-річний Чарльз відвідав ферму в Чиппінг-Нортоні. Засновник FarmED Ян Вілкінсон продемонстрував Його королівській Високості зразки ґрунту, які використовують на фермі.

принц Чарльз / Getty Images

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Фотографи зробили кумедний кадр, на якому Чарльз нахилився до ґрунту і нюхає його. На знімку видно, як рідкісне сиве волосся ледь прикриває лисину старшого сина королеви Єлизавети II. Його "шевелюра" розвивається на вітрі. До речі, вітер досить часто псує зачіску дружині Чарльза, герцогині Корнуольській Каміллі. Діти принца Чарльза — старший Вільям і молодший Гаррі вже теж втрачають волосся.

принц Чарльз / Getty Images

На іншому знімку головний спадкоємець британської корони заскочений в полі, на ньому одягнений сірий костюм, біла сорочка і краватка кольору марсала з принтом слонів. На піджаку пришпилена квітка, а на обличчі у принца сонцезахисні окуляри.

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Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла в Греції (11 фото)

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