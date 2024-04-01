Рідкісний кадр з весілля: як принцеса Діана та її батько їхали в кареті до собору Святого Павла

Діана народилася в сім'ї британської знаті і виросла поряд з королівською родиною, яка часто гостювала в Сандрінгемському палаці.

Сім'я Спенсерів протягом кількох поколінь була тісно пов'язана з британською королівською родиною, а бабусі Діани – Синтія Спенсер, графиня Спенсер, і Рут Рош, баронеса Фермой, служили фрейлінами у королеви-матері Єлизавети. Ймовірно, це була одна з причин, чому королева Єлизавета II так швидко дала згоду на шлюб свого старшого сина і спадкоємця трону принца Чарльза з 20-річною леді Діаною.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин / Фото: Associated Press

Напередодні весілля Чарльз ще й зізнався леді Ді, що не відчуває до неї тих самих почуттів, що і вона до нього. Одного разу під час вечірки з нагоди 21-го дня народження принца Ендрю, Діана дуже хотіла потанцювати зі своїм майбутнім чоловіком, але Чарльз весь вечір просидів у своєму кабінеті і не спустився до гостей. Коли майбутня принцеса повернулася додому, вона була дуже засмучена, оскільки довгий час Чарльз був відсутній через поїздку до Америки, але не виявив інтерес до неї, коли повернувся. Тоді Діана заявила своєму батькові, що не збирається повертатися до палацу і має намір розірвати заручини. Джон Спенсер якраз і став тією людиною, яка сказала дочці, що було б грубою неввічливістю розірвати її заручини з майбутнім королем так близько до весілля.

Принцеса Діана та її батько граф Спенсер у день її весілля з принцом Чарльзом, 29 липня 1981 року / Фото: Associated Press

29 липня 1981 року 8-й граф Спенсер супроводжував дочку в кареті на її власне весілля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Діана у своїй біографії описувала, через що найбільше нервувала на весіллі з Чарльзом.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день весілля, 29 липня 1981 року / Фото: Associated Press

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