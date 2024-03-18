Рідкісний момент: князь Альбер з'явився на публіці за руку з дружиною княгинею Шарлін

Альбер II разом зі своєю дружиною княгинею Шарлін та двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою відвідали святкування у палаці. Там пройшла зміна варти та виступ оркестру у дворі площі палацу.

Пізніше принц Жак та принцеса Габріелла з'явилися на балконі палацу разом зі своїм батьком та матір'ю та привітали доброзичливців під час мініпрогулянки після виступу оркестру.

Знімками та відеороликом поділилися на офіційній сторінці княжого подружжя у Instagram.

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Княгиня Шарлін мала чудовий вигляд в сірій трикотажній сукні та туфлях на підборах, підібраних до тону вбрання. Вона йшла, тримаючи свого чоловіка за руку, що є рідкістю для цієї пари. Сам Альбер з'явився на публіці у темно-синьому костюмі, сорочці та з краваткою. Їхні діти також були одягнені красиво, принц Жак у пальто та штани, а його сестра Габріелла у молочно-біле пальто та сукню. Вони допомагали батькові розрізати величезний торт на публіці.

Нагадаємо, до дня народження Шарлін у палаці спекли також величезний торт. Він був триярусний і з метеликами. Княгиня відсвяткувала у січні 46-річчя.

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