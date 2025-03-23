Рідкісний момент: як королева Єлизавета II одного разу пожартувала з Трампа

Конституційна конвенція говорить, що монарх повинен залишатися нейтральним у будь-який час і що інші повинні зберігати конфіденційність своїх розмов із ним.

Однак Її Покійна Величність одного разу пожартувала разом із експертом із природи сером Девідом Аттенборо під час запису документального фільму ITV у садах Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Під час знімань 2018 року вертоліт перервав їхню розмову. Не в силах стримати роздратування, королева Єлизавета II сказала: "Чому вони літають колами, коли ви хочете поговорити?". Потім вона промовила: "Схоже на президента Трампа або президента Обаму", пише express.co.uk.

Документальний фільм було випущено у межах спеціального випуску під назвою "Зелена планета королеви". Представник ITV заявив у той час: "Це рідкісна можливість побачити, як королева неформально спілкується з сером Девідом. Обговорення зачіпає різні теми: від зміни клімату до каштанів і подарунків на день народження".

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампу публічно.

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