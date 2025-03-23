Рідкісний момент: як королева Єлизавета II одного разу пожартувала з Трампа

Покійна королева Велика Британії славилася незвичайним почуттям гумору.
Конституційна конвенція говорить, що монарх повинен залишатися нейтральним у будь-який час і що інші повинні зберігати конфіденційність своїх розмов із ним.
Однак Її Покійна Величність одного разу пожартувала разом із експертом із природи сером Девідом Аттенборо під час запису документального фільму ITV у садах Букінгемського палацу.
Під час знімань 2018 року вертоліт перервав їхню розмову. Не в силах стримати роздратування, королева Єлизавета II сказала: "Чому вони літають колами, коли ви хочете поговорити?". Потім вона промовила: "Схоже на президента Трампа або президента Обаму", пише express.co.uk.
Документальний фільм було випущено у межах спеціального випуску під назвою "Зелена планета королеви". Представник ITV заявив у той час: "Це рідкісна можливість побачити, як королева неформально спілкується з сером Девідом. Обговорення зачіпає різні теми: від зміни клімату до каштанів і подарунків на день народження".
Раніше ми розповідали, що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампу публічно.
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