Рідкісний спільний вихід: брутальний принц Вільям з бородою і стильний Девід Бекхем відвідали авіабазу ВПС

Принц Вільям сьогодні разом з Девідом Бекхемом здійснив візит на авіабазу ВПС Великої Британії в Нортголті.
Вони приїхали, щоб відсвяткувати купівлю нового гелікоптера для лондонської благодійної організації Air Ambulance.
Це ознаменувало успішне завершення благодійної акції "Вперед, назустріч часу", під час якої було зібрано понад 21 мільйон доларів на фінансування двох нових вертольотів H135.
І Вільям, і Девід залишили свої побажання на гелікоптері. Вільям написав: "Гарного польоту!", а Бекхем написав: "Дякую. Літайте безпечно. З любов'ю, Девід Бекхем". Вони обидва також зробили фото з деякими членами екіпажу.
Під час свого візиту принц Вільям зустрівся з пілотами, які використовуватимуть нові гелікоптери, дізнавшись, як модернізований літак покращить їхню роботу. Він також мав можливість зустрітися з інженерами Airbus, які беруть участь у проєктуванні та розробці вертольотів, а також зі спонсорами та прихильниками, які зробили свій внесок в успіх кампанії "Up Against Time".
Принц Уельський все ще носить бороду і, треба сказати, вона йому дуже пасує. Він був одягнений у піджак, блакитну сорочку та штани, а Девід Бекхем — у синій костюм та білу сорочку, верхні ґудзики якої розстебнув, а волосся уклав у стильну зачіску.
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