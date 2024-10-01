Рідкісний спільний вихід: брутальний принц Вільям з бородою і стильний Девід Бекхем відвідали авіабазу ВПС

Принц Вільям сьогодні разом з Девідом Бекхемом здійснив візит на авіабазу ВПС Великої Британії в Нортголті.

Вони приїхали, щоб відсвяткувати купівлю нового гелікоптера для лондонської благодійної організації Air Ambulance.

Принц Вільям та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

Це ознаменувало успішне завершення благодійної акції "Вперед, назустріч часу", під час якої було зібрано понад 21 мільйон доларів на фінансування двох нових вертольотів H135.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

І Вільям, і Девід залишили свої побажання на гелікоптері. Вільям написав: "Гарного польоту!", а Бекхем написав: "Дякую. Літайте безпечно. З любов'ю, Девід Бекхем". Вони обидва також зробили фото з деякими членами екіпажу.

Принц Вільям та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

Під час свого візиту принц Вільям зустрівся з пілотами, які використовуватимуть нові гелікоптери, дізнавшись, як модернізований літак покращить їхню роботу. Він також мав можливість зустрітися з інженерами Airbus, які беруть участь у проєктуванні та розробці вертольотів, а також зі спонсорами та прихильниками, які зробили свій внесок в успіх кампанії "Up Against Time".

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський все ще носить бороду і, треба сказати, вона йому дуже пасує. Він був одягнений у піджак, блакитну сорочку та штани, а Девід Бекхем — у синій костюм та білу сорочку, верхні ґудзики якої розстебнув, а волосся уклав у стильну зачіску.

Принц Вільям та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

Принц Вільям та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

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