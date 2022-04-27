Рідкісний спільний вихід: герцогиня Кейт та принцеса Анна відвідали організації охорони материнства

Сьогодні у королівської принцеси Анни та герцогині Кембриджської відбувся спільний вихід.
Принцеса Анна — покровителька Королівського коледжу акушерок та герцогиня Кейт — покровителька Королівського коледжу акушерів та гінекологів разом відвідали штаб-квартиру RCM та RCOG у Лондоні.
40-річна герцогиня Кетрін була у вівсяній сукні Self Portrait за 400 фунтів стерлінгів, зшитій спеціально на замовлення. Вбрання із крепу було доповнено приталеним жакетом із поясом. В тон вбрання були підібрані туфлі на підборах і клатч, також герцогиня була в перлинних прикрасах.
71-річна принцеса Анна була в темному пальті в тон, якому підібрала шарф і взяла з собою чорну сумку.
2018 року герцогиня стала покровителькою RCOG, а королівська принцеса є покровителькою RCM протягом 20 років. Обидві ці ролі раніше виконувала королева Єлизавета II.
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