Рідкісний спільний вихід: герцогиня Кейт та принцеса Анна відвідали організації охорони материнства

Сьогодні у королівської принцеси Анни та герцогині Кембриджської відбувся спільний вихід.

Принцеса Анна — покровителька Королівського коледжу акушерок та герцогиня Кейт — покровителька Королівського коледжу акушерів та гінекологів разом відвідали штаб-квартиру RCM та RCOG у Лондоні.

Герцогиня Кембриджська та принцеса Анна / Getty Images

Також читайте Принцу Луї 4 роки: герцог та герцогиня Кембриджські показали нові офіційні фото молодшого сина

40-річна герцогиня Кетрін була у вівсяній сукні Self Portrait за 400 фунтів стерлінгів, зшитій спеціально на замовлення. Вбрання із крепу було доповнено приталеним жакетом із поясом. В тон вбрання були підібрані туфлі на підборах і клатч, також герцогиня була в перлинних прикрасах.

71-річна принцеса Анна була в темному пальті в тон, якому підібрала шарф і взяла з собою чорну сумку.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

2018 року герцогиня стала покровителькою RCOG, а королівська принцеса є покровителькою RCM протягом 20 років. Обидві ці ролі раніше виконувала королева Єлизавета II.

Читайте також: