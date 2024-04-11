Рідкісний вихід: Білл і Гілларі Клінтони в елегантних образах з'явилися на вечері у Білому домі

Колишнє президентське подружжя мало щасливий і гарний вигляд.

Колишній президент США Білл Клінтон і його дружина, колишня державна секретарка Гілларі Клінтон відвідали державну вечерю у Білому домі, яку президентське подружжя Байденів організувало з нагоди офіційного візиту до США прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду і його дружини Юко Кісіди.

Білл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Вони зайшли до книжної зони Білого дому, тримаючись за руки. Це перший їхній спільний вихід на публічний захід.

Білл був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні туфлі.

Білл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

На Гілларі була різнокольорова широка сукня-балахон із флористичними мотивами. Аутфіт вона доповнила туфлями кольору металік, золотим клатчем-футляром та золотими прикрасами.

Білл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді США Джилл Байден сяяла на вечері у розкішній сукні максі з "голим" ефектом від Oscar de la Renta.

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