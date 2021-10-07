Рідкісний вихід: діти герцогині Корнуольської з'явилися на червоній доріжці

Минулого тижня в Королівському Альберт-Холі відбувся прем'єрний показ нового фільму про агента 007 "Не час помирати".

Ми вже розглядали розкішні образи герцогині Кембриджської і герцогині Корнуольської з цього заходу, куди пані завітали в компанії своїх чоловіків.

Герцогиня Камілла і герцогиня Кетрін на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Але, крім них там, виявляється, були присутні ще й діти герцогині Камілли: 43-річна Лора Лопес і її старший брат — 46-річний Том Паркер-Боулз. Діти Камілли дуже схожі на їхнього батька Ендрю Паркер-Боулза, за якого в далекому 1973 році вийшла заміж 25-річна Каміла Шанд.

Лора одягла на світський вихід чорну оксамитову сукню в підлогу, яка злегка волочилося підлогою. В руці вона тримала хустку і маленький чорний клатч з принтом різнокольорових жуків. Біляве волосся жінки було розпущене. Том йшов трохи позаду і був в смокінгу, білій сорочці і краватці-метелику.

Діти герцогині Корнуольської — Лора і Том / Getty Images

Зі своєю мамою Каміллою її діти не фотографувалися на червоній доріжці, ймовірно тому, що герцогиня виконувала свої королівські обов'язки і весь час перебувала поруч з чоловіком Чарльзом.

Читайте також:

У всьому винна королева: чому принц Чарльз 30 років чекав на Каміллу

Камілла Паркер Боулз. Від пацанки до герцогині

Разом 16 років: стало відомо, чому весілля Камілли і Чарльза ледь не було зірване в останній момент

Кейт і Вільям на показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання