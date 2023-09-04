Рідкісний вихід: княгиня Шарлін з чоловіком Альбером з'явилася на публічному заході

Говорять князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін давно не живуть разом. Однак іноді з'являються на світських заходах.

Вчора ввечері Альбер та Шарлін офіційно запустили перший суспільний канал Монако TVMonaco. Знімки із заходу були опубліковані на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook.

Альбер та Шарлін разом позували для фотографій та проводили час за лаштунками. Шарлін мала чудовий вигляд і була одягнена у чорний топ без рукавів і з V-подібним вирізом на декольте, а також широкі молочні штани, під які підібрала гостроносі шкіряні туфлі теж чорного кольору. Альбер був у темному костюмі, білій сорочці та з червоною краваткою.

Пара не коментує чутки про те, що княгиня Шарлін виїхала з палацу і тепер мешкає в іншій країні. Більше того, нещодавно сім'я разом із дітьми їздила на відпочинок, а це означає, що було досягнуто певних домовленостей про які ні Шарлін, ні Альбер не мають наміру говорити публічно.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, якою була княгиня до зустрічі з князем Монако.

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