Рідкісний вихід: принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо з'явилася на світському заході

Принцеса Беатріс рідко з'являється на світських заходах та ще рідше на червоних доріжках. Але нещодавно разом із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці вони завітали на перегляд фільму "Галоп з історії", який відбувся напередодні Королівського кінного шоу у Віндзорі.

"Галоп з історії" — чотирьохактна вистава на честь бабусі Беатріс — королеви Єлизавети II та її платинового ювілею. У шоу беруть участь понад 500 коней та 1000 артистів.

Епічний фінал шоу буде включати рідкісну публічну появу королівських дітей — всі 12 правнуків королеви поїдуть у кареті, щоб відсвяткувати 70-річчя Її Величності на престолі, пише Royal Сentral.

У четвер увечері Беатріс та Едоардо відвідали показ фільму. Принцеса з'явилася на доріжці в сукні в квітковий принт від The Vampire's Wife — бренду, який останніми роками став фаворитом принцеси (його також любить і дружина британського прем'єр-міністра ) і була взута в чорні туфлі на платформі та високих підборах. Її чоловік був у оксамитовому чорному піджаку, білосніжній сорочці, краватці-метелику та штанях.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Єлизавета II сьогодні вперше з'явилася на публіці через два місяці відсутності. Вона приїхала на це Кінне шоу у Віндзорі і з тростиною пройшла до свого звичного місця. Її супроводжував молодший син принц Едвадр.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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