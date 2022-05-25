Рідкісний вихід разом: княгиня Шарлін взяла дочку Габріеллу на публічний захід

Княгиня Шарлін багато місяців була відсутня в Монако і спілкувалася зі своїми дітьми лише телефоном або за допомогою відеозв'язку. Але зараз, коли княгиня повернулася додому, вона намагається якнайбільше часу проводити з дітьми.

Шарлін опублікувала миле фото з дочкою принцесою Габріеллою. Мама та дочка готуються до першого світського виходу разом. Відомо, що юна принцеса та її мама відвідають Тиждень моди в Монте-Карло, і Шарлін подбала про те, щоб її дочка була готова до цього урочистого моменту.

Княгиня поділилася фотографією, на якій вона обіймається з Габріеллою, сидячи на м'якому пуфі. Обидвоє одягнені в гарне вбрання. На Шарлін світла золота сукня з прозорими рукавами, також можна роздивитися її нову зачіску, а її дочка одягнена в пишне вбрання з квітами і рюшами.

"Мені подобався кожен момент підготовки моєї принцеси до її першого офіційного світського виходу", — написала Шарлін у підписі до фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шарлін підписала зі своїм чоловіком Альбером II договір, згідно з яким отримує гонорар за те, що періодично з'являтиметься з чоловіком на публіці та демонструватиме сімейну ідилію. Кажуть, князь Монако підписав "надконфіденційний контракт" про виплату своїй дружині Шарлін понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за виконання її королівських обов'язків.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

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