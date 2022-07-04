Рідкісний вихід сестер: іспанські принцеси Леонор і Софія відвідали музей Далі

У іспанської королеви Летиції та короля Філіпа VI двоє дорослих дочок. І вони вже досить дорослі, щоб самостійно, без супроводу батьків, з'являтися на деяких публічних заходах.

3 липня спадкова принцеса Леонор, яка навчається в Уельсі і зараз перебуває в Іспанії на літніх канікулах разом зі своєю молодшою сестрою інфантою Софією відвідали музей Далі у Фігерасі.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

16-річна принцеса Леонор була у білій сукні довжини трохи нижче колін з короткими рукавами та поясом на талії і доповнила свій образ бежевими еспадрильями на зав'язках (таке взуття, до речі, влітку обожнює носити королева Летиція).

А 15-річна інфанта Софія одягла білу коротку вишиту сукню, яку доповнила чорно-бежевими еспадрильями з білими стрічками. У обох сестер було розпущене довге русяве волосся, а у Леонор ще було видно золоті сережки у вухах.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно мама дівчат – королева Летиція – також продемонструвала кілька літніх луків, коли протягом трьох днів розважала дружин високопоставлених гостей саміту НАТО, що відбувся минулого тижня у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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