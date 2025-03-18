Рідкісний вихід: син Трампа прийшов на захід зі своєю новою дівчиною, вбраною у гламурну мінісукню

Дональд Трамп-молодший разом зі своєю коханою побував на галавечері у Палм-Біч.

Син президента США – Дональд Трамп-молодший – з'явився на урочистому вечорі amfAR Palm Beach Gala, який відбувся у Палм-Біч, штат Флорида. На захід він прийшов у супроводі своєї нової дівчини – 38-річної світської левиці і моделі Беттіни Андерсон.

Беттіна мала ефектний вигляд у гламурному вбранні. На ній була мінісукня, розшита срібними лелітками різного розміру, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Андерсон доповнила срібними босоніжками на шпильках, прикрашеними краплевидними намистинами, та клатчем кольору металік. Вона зробила укладання з м'якими локонами і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були масивні діамантові сережки-цвяшки, а на зап'ясті – елегантний діамантовий браслет.

Дональд Трамп-молодший був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і чорні замшеві мокасини.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший у 2018 році розлучився з моделлю Ванессою Гейдон після 12 років стосунків. У них є п'ятеро дітей. Того ж року Дональд почав зустрічатися з телеведучою Fox News Кімберлі Гілфойл, з якою розійшовся у 2024-му.

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