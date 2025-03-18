Рідкісний вихід: син Трампа прийшов на захід зі своєю новою дівчиною, вбраною у гламурну мінісукню

Дональд Трамп-молодший разом зі своєю коханою побував на галавечері у Палм-Біч.
Син президента США – Дональд Трамп-молодший – з'явився на урочистому вечорі amfAR Palm Beach Gala, який відбувся у Палм-Біч, штат Флорида. На захід він прийшов у супроводі своєї нової дівчини – 38-річної світської левиці і моделі Беттіни Андерсон.
Беттіна мала ефектний вигляд у гламурному вбранні. На ній була мінісукня, розшита срібними лелітками різного розміру, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Андерсон доповнила срібними босоніжками на шпильках, прикрашеними краплевидними намистинами, та клатчем кольору металік. Вона зробила укладання з м'якими локонами і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були масивні діамантові сережки-цвяшки, а на зап'ясті – елегантний діамантовий браслет.
Дональд Трамп-молодший був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і чорні замшеві мокасини.
Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший у 2018 році розлучився з моделлю Ванессою Гейдон після 12 років стосунків. У них є п'ятеро дітей. Того ж року Дональд почав зустрічатися з телеведучою Fox News Кімберлі Гілфойл, з якою розійшовся у 2024-му.
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