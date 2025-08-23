- Дата публікації
Рідкісний гість у Балморалі: кого король Чарльз запросив на канікули до свого шотландського маєтку
Король Чарльз цього тижня офіційно прибув до маєтку Балморал, щоб провести літні канікули з королевою Каміллою та іншими членами своєї родини.
Ми вже знаємо, що до монарха на відпочинку приєднаються принц і прицнеса Уельські з дітьми, а також днями стало відомо, що ще один гість, що рідко зустрічається, з’явиться зі своєю родиною в Гайленді.
Йдеться про пасинка принцеси Беатріс Йоркської — Крістофера, сина її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці від попередніх стосунків з американською архітекторкою Дарою Хуанг. Крістофер, який зараз живе з матір’ю у Флориді проведе частину літніх канікул у Шотландії з батьком і своєю мачухою Беатріс, приєднавшись до короля Чарльза та королеви Камілли в їхньому маєтку, повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, на Різдво Крістофер, якого в сім’ї називають Вульфі, приєднався до принцеси Беатріс, Едоардо та решти членів королівської родини у маєтку Сандрінгем. У принцеси Беатріс особливі стосунки зі своїм пасинком, і вона з любов’ю називає його своїм «бонусним сином».
Зазначимо, Беатріс та Едоардо також виховують двох спільних дочок — Сієнну та Афіну. Нещодавно ми показували, що старша дочка ну просто копія її мама в дитинстві.