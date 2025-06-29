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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
664
Час на прочитання
1 хв

Рідкісний кадр: брат принцеси Діани поділився сімейним фото з його будинку в Елторпі

Граф Спенсер поділився знімком портретів, які висять у його будинку в Елторпі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер

Чарльз Спенсер / © Associated Press

Останнім часом Чарльз Спенсер часто ділиться знімками своєї сім’ї та особливо архівними фотографіями.

«Нагорі сходи в Saloon (центральному залі) в @althorphouse — кілька сімейних портретів XX століття: мій прадід (внизу зліва) робота сера Вільяма Орпена, мій дідусь (внизу справа) робота Огастеса Джона, Діана і я» (роботи Нельсона Шенкса), і мій батько (робота Пола Брейсона) — написав Чарльз.

Фото Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Фото Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Раніше цього тижня Чарльз Спенсер ділився ще одним рідкісним сімейним знімком, на якому були зазнімковані його сестри, батько та мачуха.

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Дата публікації
Кількість переглядів
664
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