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Рідкісний кадр: король Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон в купальних костюмах на пляжному відпочинку
Волліс Сімпсон та Едуард VIII, герцог та герцогиня Віндзорські вели розкішний спосіб життя і могли собі дозволити відпочинок в Італії.
Про життя Волліс Сімпсон, герцогині Віндзорської зараз знімається новий фільм. Ми натрапили в архіві на одне цікаве фото Волліс та її чоловіка короля Едуарда III, яким хочемо поділитися.
На знімку, датованому 2 серпня 1961 року, Волліс і Едуард VIII у купальних костюмах, ходять по мілководді в Лідо у Венеції, в Італії, де на той момент подружжя перебувало на відпочинку.
Колишній король Англії одягнений у світлі шорти зі смужками з обох боків, а в нього на обличчі маска для плавання. А його дружина Волліс Сімпсон у купальному костюмі, який зараз більше нагадує короткий комбінезон чи ромпер, але точно не купальник у його класичному вигляді. Також варто зазначити, що у Волліс навіть на пляжі бездоганна зачіска, мабуть, герцогиня не планувала пірнати, як її чоловік.
Нагадаємо, раніше ми показували вам рідкісне пляжне фото княгині Монако Грейс Келлі.