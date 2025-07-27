Рідкісний кадр: король Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон в купальних костюмах на пляжному відпочинку

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / © Getty Images

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Про життя Волліс Сімпсон, герцогині Віндзорської зараз знімається новий фільм. Ми натрапили в архіві на одне цікаве фото Волліс та її чоловіка короля Едуарда III, яким хочемо поділитися.

На знімку, датованому 2 серпня 1961 року, Волліс і Едуард VIII у купальних костюмах, ходять по мілководді в Лідо у Венеції, в Італії, де на той момент подружжя перебувало на відпочинку.

Герцог та герцогиня Віндзорські / © Associated Press

Колишній король Англії одягнений у світлі шорти зі смужками з обох боків, а в нього на обличчі маска для плавання. А його дружина Волліс Сімпсон у купальному костюмі, який зараз більше нагадує короткий комбінезон чи ромпер, але точно не купальник у його класичному вигляді. Також варто зазначити, що у Волліс навіть на пляжі бездоганна зачіска, мабуть, герцогиня не планувала пірнати, як її чоловік.

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Нагадаємо, раніше ми показували вам рідкісне пляжне фото княгині Монако Грейс Келлі.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press Волліс Сімпсон і Едуард VIII / © Getty Images Волліс Сімпсон і Едуард VIII / © Getty Images Волліс Сімпсон і Едуард VIII / © Getty Images Волліс Сімпсон і Едуард VIII / © Getty Images Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / © Associated Press Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / © Associated Press Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / © Associated Press Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / © Associated Press Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / © Associated Press Король Едуард і Волліс Сімпсон / © Associated Press Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон / © Associated Press Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон / © Associated Press Едуард VIII і його дружина Уолліс Сімпсон / © Associated Press Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон / © Associated Press Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон / © Associated Press Едуард VIII і його дружина Волліс Сімпсон / © Associated Press